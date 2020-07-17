Доступне місто

Тактильна плитка, світлофори зі звуковим супроводом та занижені бордюри — влада міста намагається зробити Дніпро більш доступним для людей з інвалідністю. Так на вулицях встановлюються світлофорні обєкти, де враховують потреби містян із проблемами опорно-рухового апарату та незрячих. Крім того, у місті з’являється все більше доступного громадського транспорту. Деталі у наступному сюжеті.

Леся Лимар, інструкторка з орієнтування й мобільності незрячих від обласної організації Українського товариства сліпих, про доступність у місті каже наступне: в ідеалі всі світлофори Дніпра мали б бути обладнані звуковим супроводом. А пішохідні переходи — правильно встановленою тактильною плиткою.

“Для незрячих доступності в місті Дніпрі фактично немає. І все, що ми говоримо: люди слухають, головами кивають, згоджуються, але результат по місту Дніпру. Це взагалі катастрофа.”

Для прикладу жінка показує нам найближче перехрестя, яким користується чимало членів українського товариства сліпих. Адже воно знаходиться неподалік їхньої організації. Вона пояснює, чому встановлена там тактильна плитка неефективна.

“Попереджувальна смуга повинна відповідати ширині пішохідного переходу. Тобто повинна починатись ось тут і закінчуватись ось тут. Тому, що людина з тростиною може йти не дуже прямо, збиватися. Може проскочити це пониження, не помітити й вийти на проїжджу частину.”

А от на перехресті вулиці генерала Пушкіна та Запорізького шосе вже з’явився новий світлофорний об’єкт. Його постарилися зробити максимально доступним для всіх. Щоб зручно було пересуватися на візках, тут спеціально занижені бордюри. Також для безпеки встановлена попереджувальна тактильна плитка. Самі ж світлофори облаштовані звуковим супроводом.

Чиновники кажуть, державні будівельні норми, за якими нові світлофорні об’єкти мають бути обладнані пониженими бордюрами та тактильною плиткою, були прийняті лише минулого року.

“Попри це ще у 2018 ми зробили два таких світлофорних обєкти, де у нас були й пониження, й тактильна плитка. Торік таких обєктів було 8. А цього року ми додали ще 5 об’єктів.”

Загалом у Дніпрі більш доступних світлофорних об’єктів стало більше: зі звуком — сорок чотири, а з тактильною плиткою — вже п’ятнадцять. Так цього року новий з’явився на перетині Бульвару Слави та Набережної перемоги. Тут є правильно вкладена тактильна плитка. А занижені тротуари неабияк зручні й для матусь з дитячими візочками.

Матусі кажуть, обладнати так світлофори було б добре по всьому місту.

Крім того у Дніпрі нині з’являється все більше доступного транспорту. Як ось цей новенький брендований автобус. Усі вони обладнані пандусами. Додатково тут є великий майданчик, на якому може розташувати від одного до трьох візків.

“До кінця цього року, за песимістичними прогнозами, ми плануємо близько 70-80 великих автобусів. Якщо не буде проблем з карантином та обмежувальними заходами, то, можливо, їх буде 100-150.”

У планах міських чиновників, аби до кінця 2021 року містом курсувало зо півтисячі таких комфортних для всіх містян автобусів.