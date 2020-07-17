Прикидалися соцпрацівниками та зухвало обкрадали літніх людей 

Ще й чинили опір поліції! У Дніпрі в ході справжньої спецоперації правоохоронці затримували групу шахраїв. Викрили їх буквально на гарячому, коли ті саме обікрали пенсіонерку аж на 30 тисяч гривень. Під час затриманні один із підозрюваних так хотів втекти, що збив на автівці оперативника! Усі подробиці — у нашому сюжеті.

Проспекті Поля, 66. Саме тут оперативники й вистежували групу шахраїв. Але просто під час затримання підозрювані починають чинити активний опір.

Ймовірний шахрай був за кермом євробляхи. Побачивши групу правоохоронців, вирішив якомога швидше втекти від поліції. Не спинив його й оперативник, який власним тілом перегородив виїзд. Підозрюваний лише натиснув на газ й збив правоохоронця. З травмами руки поліцейського шпиталізували.

За фактом наїзду на поліцейського вже відкрили кримінальне провадження.

Напарник постраждалого копа каже, зловмисник і не думав зупинятися. Затримати шахраїв вдалось лише завдяки блискавичній реакція правоохоронців.

А це світлини осіб, яких і підозрюються у серії шахрайств. Усі вони ромської національності. Представлялись працівниками соціальних служб, втирались у довіру до пенсіонерів, а потім виносили гроші та коштовності з їхніх осель. Цю групу підозрюються у крадіжці великої суми грошей у пенсіонерки.

“Під виглядом перевірки лічильника вони зайшли до її квартири, одні жінки відволікали жінку похилого віку, інші викрали гроші приблизно 30 тисяч гривень.”

Потерпіла від рук шахраїв мешкає в одному із будинків на проспекті Олександра Поля. Заходимо у під’їзд, двері якого відкриті, та тиснемо на дзвінок.

Двері незнайомцям жінка вже не відкриває, бо страх бере своє. Тим часом, в поліції кажуть, пенсіонерка впізнала одну із затриманих жінок. Слідчі припускають, в результаті розслідування коло постраждалих може значно розширитись. До того ж, вже відомо — група працювала не лише у Дніпрі.

“Ми розуміємо, що вони гастролювали не тільки по нашій області, а по всій державі. Тому зараз вони будуть перевірятись на скоєння аналогічних злочинів не тільки в нашій області, а і в інших областях. Розуміємо, що це можуть буди десятки таких крадіжок.”

Якщо провину шахраїв доведуть, їм загрожуватиме до п’яти років позбавлення волі. А от як швидко постраждалим повернуть викрадені гроші, поки невідомо. Якщо ви стали жертвою цієї групи — в поліції просять звертатись за телефоном 102.