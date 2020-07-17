Минулої доби російські окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення ООС. Від обстрілів постраждали четверо військових. Усі вони зараз у лікувальних закладах. А тим часом 30-річний боєць, якого минулого тижня доправили до лікарні Мечникова з передової, йде на поправку. У медзакладі зробили усе, аби повернути його до повноцінного життя. Своє лікування він продовжить вже у військовому шпиталі.

Російські найманці у зоні ООС обстрілювали позиції наших військових із забороненої мінськими домовленостями зброї. Біля Водяного, Опитного, Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї. Під обстрілами опинились і захисники Мар’їнки, Оріхового, Причепилівки та Новозванівки.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо українських військових.

А тим часом з обласної лікарні Мечникова на подальше лікування до військового госпіталю передають 30-річного бійця Дмитра. До медзакладу з передової він потрапив ще минулого тижня. У важкому стані. Поранення Дмитро отримав,коли з побратимами поверталися зі спостережного поста. Їхня група натрапила на вибухівку.

В чоловіка серйозно постраждали очі. Тож боєць переніс складну офтальмологічну операцію.Нині ж його стан стабільний.

Мечниківці зробили усе можливе, аби наш військовий отримав шанс на повноцінне життя. Тепер же справа за хірургами військового шпиталю. Дмитро проходитиме там лікування в офтальмологічному відділенні.

Та лікарі впевнені — усе буде добре. І те, чого так бажає Дмитро, обов’язково здійсниться.