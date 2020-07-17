Одужалих більше, ніж захворілих та нові можливості для туристів

Маємо обнадійливу інформацію про ситуацію з коронавірусом в нашій країні. Втім, епідемія продовжує ширитися. За останню добу плюс вісім сотень інфікованих. Серед лідерів антирейтингу — Львівська область та місто Київ. На Дніпропетровщині ж ситуація стабільна і контрольована. Подробиці — у сюжеті.

Плюс одинадцять хворих на COVID маємо в нашому регіоні за останню добу. Один у Павлограді, три у Кривому розі та одразу сім у Дніпрі. Саме в обласному центрі було підтверджено найбільше випадків коронавірусу. За час епідемії його діагностували у понад п’ятисот п’ятдесяти мешканців Дніпра. Більшість вже одужали.

За добу найбільше нових випадків коронавірусу зареєстрували у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Закарпатській областях, а також в місті Київ. Ситуація у столиці наразі напружена. Загальна кількість захворілих наближується до шести тисяч семисот осіб. Відсьогодні на Київщині посилили карантин. Там обмежили проведення масових заходів і заборонили роботу ресторанів і клубів уночі.

Втім, коронавірусний антирейтинг наразі очолює Львівщина. За весь час в області підтвердили хворобу у більш як семи тисяч семисот людей. В цілому ж в Україні маємо понад п’ятдесят сім тисяч підтверджених випадків COVID. За останню добу додалося ще вісім сотень.

Наразі в Україні щодня проводять до чотирнадцяти тисяч тестувань на COVID-19. До вересня Мінохорони здоров’я планує збільшити цей показник вдвічі.

А вже сьогодні — гарні новини для туристів. Тепер після повернення із Єгипту та Албанії не потрібно проходити 14-денний карантин, повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Телеграмі каналі. Адже уряд змінив критерії щодо країн “червоної зони”. Також без тестувань та обсервації тепер українцям можна подорожувати в Болгарію.