Сміливо крокують назустріч здоров’ю

У Дніпрі активізувався рух фанатів скандинавської ходи. Цей вид спорту спрямований на реабілітацію та розвиток усіх груп м’язів. Сорок хвилин прогулянки на свіжому повітрі — і ви вже сповнені енергії. У нашому місті такі секції зі спортивної ходи є у кожному районі. Де можна абсолютно безкоштовно спробувати скандинавську ходу і в чому секрет її користі для здоров’я — подробиці у наступному сюжеті.

Дві палички та велике бажання оздоровитися. Ось і все, що потрібно, аби займатись скандинавською ходою. Щоправда, правил у цьому спорті чимало. Починаючи від певної кількості кроків, яку повинна зробити людина, до правильного розміру палиці.

Лідія Миколаївна зі спортом на “ти”. Навіть веде власну групу з йоги. Скандинавською ж ходою почала займатись нещодавно. Однак результат, каже жінка, вже є.

Лікарі-реабілітологи запевняють, цей вид спорту ефективніший за біг чи плавання. Адже тут задіяно до дев’яноста відсотків м’язів людини. Тому ці заняття надкорисні.

У Дніпрі такі тренування на свіжому повітрі проводяться у кожному з районів. А саме — на базах територіальних центрів соціального обслуговування. Усі заняття безкоштовні та доступні абсолютно для кожного дніпрянина.

Поки ж на заняття збираються групи до дванадцяти осіб. Та керівництво територіальних центрів впевнено — пік популярності скандинавської ходи у Дніпрі ще попереду.