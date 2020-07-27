Сміттєвий полігон посеред приватної садиби

У Краснопіллі місцевий мешканець вирішив заробляти на відходах. Звозити непотріб додумався на задній двір свого будинку, аби там сортувати вторинну сировину. Але така бізнес-ідея не до вподоби сусідам підприємця. Та й департамент екології не в захваті. В темі розбирався наш Марко Ручка.

Ці фото викликали чималий резонанс в соціальних мережах. Як з’ясувалося, це житель Краснопілля скидає сміття навколо свого будинку. Територія імпровізованого звалища становить 900 квадратних метрів.

Ви на це тільки подивіться, справжні гори непотребу. Тут і шини, і деревина, і папір, і побутові відходи. А головне, що це не сміттєзвалище, а звичайний город місцевого жителя.

Господарем цього будинку є Олег. Чоловік каже — таким чином заробляє на життя. Змушений цим займатись, бо в період карантину його звільнили з роботи. Звозить непотріб, разом зі своїми товаришами сортує його та потім здає в пункти вторсировини. Додає — на цьому багато не заробиш, але якась копійчина таки буде.

Олег розповідає, нічого поганого у своєму бізнесі не вбачає. На його погляд та нюх — ці відходи не смердять та не завдають шкоди екології.

Підтримує ініціативу сина й мати Олега — Ніна. Жінка каже, такий заробіток дозволяє утримувати їхню сім’ю.

А от сусіди з підприємцем не зовсім згодні. Ольга мешкає поруч. Жінка каже, щодня відчуває сморід. До того ж вітром сміття розносить по всій окрузі. Додає, раніше подібні прецеденти вже були.

І знову те саме, говорить Ольга. Тільки цього разу сміття побільшало. Через це питання постало гостріше.

Тим часом в департаменті екології міськради про проблему в курсі. Чоловіка попередили, що територію він має очистити, а сміття вивезти. В іншому випадку — штраф.

“Наявні порушення правил благоустрою Дніпра, за що передбачена відповідальність за статтю 152 кодексу України – адміністративне правопорушення. Штраф у даному випадку від 340 до 1300 гривень.”

Тож ситуація в Краснопіллі зараз під контролем департаменту екології. Там закликають населення у випадку подібних ситуацій звертатися на гарячу лінію Дніпровської міськради.