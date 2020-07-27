Рекодна кількість інфікованих за останній місяць та спалах в одному з найбільших вишів країни! Вихідні відзначилися тривожною статистикою захворювань на COVID. У суботу зареєстрували аж тисячу сто шість нових випадків. Також у МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом на пляжі. Подробиці – далі в сюжеті.

За останнб добу в Україні виявили 807 нових хворих на COVID. Найбільше – на Львівщині – 120, Івано-Франківщині – 96 та Рівненщині – 78.

70 недужих виявили у столиці.

В гуртожитку Київського політехнічного інституту зафіксували спалах. Коронавірус діагностували у третини курсантів, що там мешкають – це 52 людини. Наразі будівлю дезінфікують.

Загальне число інфікованих в Україні зросло до шістдесяти п’яти з половиною тисяч. Майже на 2 000 збільшилося число активних хворих. А у суботу ще трохи – й повторився б рекорд місячної давнини. Ситуація напружена, кажуть у МОЗ.

На Дніпропетровщині ж ситуація стабілізується. За вихідні виявили 28 нових хворих, вчора – взагалі одного. Нагадаємо, минулої п’ятниці стало відомо про аж тридцять недужих за один день. Нові інфіковані переважно з Кам’янського, Кривого Рогу та Дніпра.

У МОЗ відзвітували: в Україні нарешті зменшилася кількість хворих медиків. Нагадаємо, від початку пандемії на COVID занедужали майже 8 з половиною тисяч лікарів. Декілька місяців тому, кажуть в мінохорони здоров’я, медпрацівники складали 20% від усього числа хворих. Тепер – лише 6-7%.

І до уваги відпочивальників: у Центрі громадського здоров’я зазначили, що немає достовірних даних про передачу коронавірусу через воду річОк, морів, або басейнів. Проте небезпеку становлять великі скупчення людей на пляжах. Приміром, якщо ви плаваєте, і людина поруч із вами чхне, ви можете вдихнути краплі слизу й таким чином заразитися. Тож дотримання соціальної дистанції – обов’язкове.