Ситуація в ООС

27.07.2020 19:00

Опівночі в зоні проведення ООС почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Відповідне рішення п’ять днів тому погодили 3 сторони — Україна, Росія та ОБСЄ. Як бойовикам, так і нашим військовим заборонено вести наступ та диверсійну розвідку, використовувати будь-які летальні апарати, в тому числі й безпілотники. За порушення мають бути застосовані дисциплінарні заходи. Наразі відомо, що окупанти не протрималися й пів години. І о двадцятій на першу обстріляли українських морпіхів з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Ще одну атаку зафіксували о 9-тій ранку. Наші бійці вогонь у відповідь не відкривали. Проте, твердять у командуванні, готові це зробити будь-якої миті.

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