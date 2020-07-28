Медузи у Дніпрі – що про цих істот знають біологи?

Останнім часом відвідувачі пляжів на Дніпрі помічають у воді невеличких медуз. З’являється багато гіпотез щодо їхнього виникнення у річковій акваторії. Припускають, що медузи шкодять екології. Але що про цих істот знають біологи? Виявляється, їх вже багато років вивчають в “Акваріумі”, що на Монастирському острові.

Сьогодні на Дніпрі великі хвилі, тому побачити медуз у природних умовах не вдалося. Але вони там є, переконують відвідувачі пляжу.

Але для багатьох дніпрян медузи у річці стали справжньою несподіванкою.

Незвичайні прісноводні медузи тепер є й в університетському Акваріумі. Щоб заселити маленьких істот, довелося трохи потіснити мешканців сусідніх “квартир”.

Основна їжа медуз — мікроскопічна інфузорія туфелька та дрібні рачки. Тому вода трохи мутна. Але в ній медузам добре.

Прісноводні медузи — хижаки, кажуть науковці. Їх помітили ще у 1880 році в Лондоні, в басейні з живими ліліями. Описали і почали вивчати. Продовжують в тому числі й в Україні, вже у 21 столітті.

“Для науки це унікальні дослідження. Ми вже десять років тому на кафедрі розпочали дослідження цієї медузи. Наразі ми поглиблюємо вивчення. Спектр живлення цієї медузи, етапи розмноження.”

За результатами досліджень можна буде спрогнозувати чисельність прісноводних медуз й створити умови для контролю за ними у водоймах.

А також розвіяти чутки про велику шкоду, яку медузи завдають річковій воді. Для людей вони також безпечні.