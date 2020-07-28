Відкриття дитячих таборів, хвороба у народного депутата й нові правила в’їзду до Болгарії. А також статистика за минулу добу по Україні та області. Дивіться останні та актуальні новини щодо COVID-19 – в наступному сюжеті.

На Дніпропетровщині за минулу добу виявили чотири нові випадки COVID-19. У трьох мешканців Дніпра та одного жителя Апостолівського району. Одужали дві людини. Загальна кількість хворих по області нині — трохи більша двох сотень. Також у Дніпрі дев’ять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують на результати обстеження.

А от медики швидкої допомоги за останні два тижні понад тисячу разів виїжджали на виклики з підозрою на коронавірусну хворобу.

Загалом по Україні за минулу добу додалося дев’ятсот дев’ятнадцять пацієнтів інфікованих коронавірусом. 13 людей померли, а понад шість сотень — одужали. Також про свою хворобу у соцмережі повідомив депутат Верховної Ради Данило Гетманцев.

А під час щоденного брифінгу Максим Степанов розповів, чи будуть працювати дитячі табори наступного місяця.

А от у Болгарії, хоча нещодавно й послабили правила в’їзду для українців, вже з 30 липня знову проситимуть показати негативний результат ПЛР-тесту за останні 72 години. Така інформація з’явилася на сайті Міністерства іноземних справ цієї країни.