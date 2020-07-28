Сьогодні Всесвітній день боротьби з гепатитами

А тепер про іншу глобальну загрозу — епідемію вірусних гепатитів. Наразі у світі ними хворіють понад 300 мільйонів людей. Щороку близько півтора мільйона помирають. В Україні, припускають медики, інфікованих майже два мільйони! Як не заразитися в тату-салонах, перукарнях та стоматологічних клініках? Та що робити, якщо діагноз підтвердився — сьогодні, у Всесвітній день боротьби з гепатитами, розкаже Влад Авдієнко.

В’ячеслав в минулому наркозалежний. Про те, що в нього гепатит, дізнався 10 років тому.

Впродовж 9-ти років чоловік не міг зважитися на початок лікування. Лякали ціни на медикаменти та побічні ефекти терапії. Минулого року він все ж почав курс. Наразі ж повністю здолав хворобу.

Каже, тепер почувається значно краще.

В’ячеславу пощастило — вірус не встиг зруйнувати його печінку. За даними ВООЗ, 96% смертей від цирозу та раку печінки пов’язані саме із гепатитом B або С. Останній — особливо підступний, бо хвороба багато років може протікати абсолютно безсимптомно.

“Або хвороба маскується під інші захворювання — ревматичні серцево-судинні. Але тоді, нажаль, може бути дуже пізно призначати специфічне лікування.”

А тепер увага: найпоширеніші шляхи передачі вірусних гепатитів:

1. Маніпуляції, де є контакт із кров’ю (татуювання, пірсинг, манікюр, стоматологічні процедури тощо) ;

2. Використання чужих засобів гігієни, приміром, зубних щіток та бритв ;

3. Статевий шлях ;

4. Повторне використання шприців під час вживання наркотиків.

Аби вберегтися, експерти радять бути пильними у перукарнях та тату-салонах. Вимагати стерилізації інструментів, або брати свої.

“Шприци голки, леза, манікюрні набори. Щоб цей багаторазовий інструментарій завжди був стерильний або використовувались лише одноразові інструменти.”

А от від гепатиту Б, на щастя, існує вакцина! Для дітей вона безкоштовна, дорослі ж можуть самостійно придбати препарат та зробити щеплення у будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Враховуючи те що ефективного лікування проти вірусного гепатиту Б не існує, кожна свідома людина повинна вакцинуватись від цього захворювання.

Від гепатиту С вакцини не існує, натомість він може бути виліковним. Безкоштовно пройти курс противірусної терапії можна за державною програмою. Цьогоріч на це виділили вп’ятеро більше коштів.

У Дніпрі є 2 місця, де ви зможете отримати ліки. Це центр соціально-значущих хвороб на Ігрені — для незахищених верств населення. Та 21-а інфекційна лікарня. А от безкоштовно скласти тест можна, звернувшись до сімейного лікаря. За статистикою ВООЗ лише 9% хворих на гепатит знають про свій діагноз.