Кінець епохи підтоплення

На житломасиві «Лівобережний-2» нарешті почали прокладати дощоприймачі. Реконструкція вартістю у майже десять мільйонів гривень розв’яже проблему масштабних повеней. Принаймні у цьому запевняють чиновники. Коли чекати завершення робіт? Наші кореспонденти розкажуть.

Житломасив Лівобережний-2. Кожна серйозна злива перетворює район на Венецію. Підмиває й приватні будинки, і багатоповерхівки.

Ользі Єгорівні – вісімдесят шість. Пенсіонерка бідкається – після дощу похід до магазину перетворюється на справжнє випробування.

Й от нарешті поруч із Донецьким шосе почали прокладати новий великий дощеприймач.

Заступник міського голови Михайло Лисенко пояснює, житломасив роками потерпав від повеней через помилки у проєктуванні.

Щоб виправити це, наразі прокладають величезну трубу. Її діаметр 1 метр, а довжина – 250. Вартість такої реконструкції майже 10 мільйонів гривень. Заступник мера каже: використовують найсучасніші матеріали, що прослужать не одне десятиліття.

Ось так просто, твердять чиновники, вирішиться проблема усього житломасиву. Місцеві радіють.

В планах змонтувати на цій ділянці 4 дощоприймальні камери та стільки ж зливних колодязів. Роботи йдуть за планом, твердять підрядники.

Кінцевий термін здачі проєкту – перше жовтня. Втім, кажуть робітники, намагатимуться встигнути раніше.