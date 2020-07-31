У Дніпрі капітально ремонтують школи

Особливу увагу приділяють великим закладам, де навчається тисяча й більше учнів. Всі етапи відновлення інженерних мереж та приміщень прискіпливо контролюють батьки. Яким саме школам пощастило – розкажемо далі.

Багатопрофільна гімназія номер 99, що на вулиці Комбрига Петрова, потребувала ремонту вже давно. Реконструкцію розпочали з санвузлів та їдальні.

У гімназії навчається 1220 дітей. В департаменті гуманітарної політики прийняли рішення зробити в закладі не поточний ремонт, а капітальний.

У школі №31, що на вул. Фабрично-заводській, 22, навчаються 1063 дітей. Тут комплексно реконструювали санвузли, їдальню та спортивну залу.

Порівняти минуле й сучасне можуть й ті, чиї діти навчаються у закладі.

Усе готово для прийому тисячі двохсот дітей у школі №54, розташованій у провулку Парусний. Ремонтникам тут довелося докласти усіх зусиль.

Представники батьківських комітетів дніпровських навчальних закладів задоволені результатами ремонтів. Вони впевнені, що відновлені школи дітям також сподобаються.