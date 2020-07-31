Безкоштовні медогляди у лікарні Мечникова

31.07.2020 18:17

Акція спрямована на боротьбу з гіпертонією. До 40% хворих не підозрюють у себе цю недугу. Адже часто хвороба має безсимптомний перебіг. Якщо її не лікувати – можливі інфаркти та інсульти. Як записатися на наступний огляд – далі у сюжеті.

Акція під назвою “Гіпертонія. Знизити тиск – врятувати життя” триває у лікарні Мечникова вже місяць.
Валентина Шавлай каже, дізналася про неї з телевізора. Сьогодні приїхала аж з селища Меліоративне, аби потрапити на медогляд. Адже гіпертонія надокучає їй вже близько 20 років. Жінка сподівається, що кардіолог призначить їй дієві ліки.

Вісімдесяти однорічна Тамара Котляревська також прийшла до лікаря, бо занепокоєна своїм тиском. Хоче обстежитись, щоб з’ясувати чи має гіпертонію.

Артеріальна гіпертонія – це медичний термін, який означає, що кров надмірно тисне на стінки артерій. Ця недуга часто проходить безсимптомно. Якщо її не лікувати, може призвести до гіпертонічного кризу. Хворобу спричиняє ряд факторів.

Сьогодні на обстеження до поліклініки Мечникова прийшли близько шістдесяти пацієнтів. Але черга з охочих величезна. Щодня тут приймають близько трьох сотень дзвінків.

Тож акція триватиме і наступного місяця. Записатися на консультацію усі охочі можуть з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00- за телефоном Консультативної поліклініки лікарні Мечникова. Її номер зараз на ваших екранах.

ТЕЛЕФОН КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ЛІКАРНІ МЕЧНИКОВА
(098)325-75-13
З ПН-ПТ З 09:00 ДО 15:00

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