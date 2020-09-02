Від школи до реклами сигарет – 200 метрів

З такими гаслами громадські активісти виступали в самому центрі міста. Головна мета протесту: привернення уваги влади та суспільства до занадто привабливої реклами тютюну. Мовляв, вона може негативно вплинути на підлітків. Усі подробиці у наступному репортажі.

200 метрів. Саме таку відстань дозволяє між тютюновим магазином та школою чинне законодавство. Збільшити цю дистанцію вимагають громадські активісти.

Активісти також заявляють — занадто яскрава реклама сигарет є прямою пропагандою для підлітків. В знак протесту обмотали сигаретний кіоск запобіжною стрічкою. Від нього якраз за кілька десятків метрів знаходиться найближча школа.

Амалія навчається в 11 класі. Каже — дійсно вивіски тютюнових крамниць усюди, але уваги на них не звертає.

Продавчиня із сусіднього магазину каже — підлітків, що заглядають конкретно в цій тютюновий магазин, не помічала. Але погоджується — реклами занадто багато. Додає — в першу чергу про небезпеку шкідливих звичок мають говорити вдома.

Втім, активісти стоять на своєму та хочуть, аби влада їх почула й дослухалась.

“Власне мета цієї акції – показати мешканцям територіальної громади, в тому числі і владі, місцевим депутатам, активізувати питання в тому, що безпосередньо викладка тютюнових виробів на прилавках – це є пропаганда тютюнових виробів.”

Активісти і надалі інформуватимуть населення й збиратимуться на проетсти, поки їх не почуює влада.