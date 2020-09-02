На Дніпропетровщині — 56 нових випадків коронавірусу

Не в парках та на пляжах, а в тісних приміщеннях та через користування загальним посудом. Саме так найчастіше люди заражаються коронавірусом. І спалахи в гуртожитках тому підтвердження. Медики вкотре нагадують про дотримання правил епідеміологічної безпеки. А в МОЗ звітують — за останню добу в Україні знов майже 2,5 тисячі інфікованих на COVID-19. На Дніпропетровщині — нових випадків 56. Детальніше про ситуацію — дивіться далі.

Більша частина лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області за останню добу – у Дніпрі. Пацієнтів приймають визначені базові медзаклади. В тому числі і лікарня Мечникова. Зараз на обліку 21 хворий на коронавірус. Декілька з них у вкрай тяжкому стані. Одного пацієнта врятувати не вдалося – це 56-річний мешканець Обухівки.

Медики наголошують, не слід зволікати зі зверненням по допомогу. Головний санітарний лікар країни назвав головні симптоми коронавірусу.

Якщо у людини вже встановлена підозра на коронавірус, вона має піти на самоізоляцію.

По Україні за останню добу не вдалося врятувати 51 людину. Це рекордна кількість з початку пандемії. Загальна кількість нових випадків COVID-19 – 2495. Антирейтингову таблицю цього разу очолила столиця. Тут кількість інфікованих за добу – 335.

На Харківщині також зафіксували понад три сотні нових випадків COVID-19. Також в лідерах Львівська, Одеська та Тернопільська області.