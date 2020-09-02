Програма “Безпечна школа”

02.09.2020 18:43

Безкоштовний проїзд в електротранспорті та повний контроль за місцеперебуванням. У міськраді розповіли — як у цьому році працюватиме програма “Безпечна школа”. По перше, у навчальних закладах мають встановити турнікети. За їх допомогою фіксуватимуть час, коли дитина приходить до школи та закінчує навчання. Про кожну з цих дій батьків сповіщають за допомогою смс. Також для школярів передбачений безкоштовний проїзд у трамваях та тролейбусах. Для цього потрібно отримати оновлений учнівський квиток. У майбутньому, кажуть чиновники, цей документ стане ще більш універсальним.

Теги: , , , ,

Інші новини

Година паркування у Дніпрі коштуватиме 10 гривень

02.09.2020 18:57

На Дніпропетровщині — 56 нових випадків коронавірусу

02.09.2020 18:52

Від школи до реклами сигарет – 200 метрів

02.09.2020 18:48

У Дніпрі запрацювала система “Електронний рецепт”

02.09.2020 18:40

У місті з’явиться ще один притулок для жінок

02.09.2020 18:33

10,5 тисяч першокласників Дніпра сіли за шкільні парти

01.09.2020 18:38

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com