Безкоштовний проїзд в електротранспорті та повний контроль за місцеперебуванням. У міськраді розповіли — як у цьому році працюватиме програма “Безпечна школа”. По перше, у навчальних закладах мають встановити турнікети. За їх допомогою фіксуватимуть час, коли дитина приходить до школи та закінчує навчання. Про кожну з цих дій батьків сповіщають за допомогою смс. Також для школярів передбачений безкоштовний проїзд у трамваях та тролейбусах. Для цього потрібно отримати оновлений учнівський квиток. У майбутньому, кажуть чиновники, цей документ стане ще більш універсальним.

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