3 вересня у світі відзначають День хмарочоса

Вони впираються дахами у небо! В Україні їх усього три й всі вони знаходяться в Києві. Це житловий комплекс та два бізнес-центри, найвищий з яких – 168 метрів. Дніпру також є чим похизуватися: у нас є три будівлі висотою понад 100 метрів. Наш Владислав Авдієнко підготував топ-5 найвищих багатоповерхівок. Дивимось!

Збіг це чи задум архітекторів, але найвищі будівлі Дніпра розташовані вздовж головної транспортної артерії — Січеславської Набережної. 5-те місце — культурно-діловий центр “Менора”. Це найбільший у світі єврейський комплекс. 50 тисяч квадратних метрів площі. Навіть в Ізраїлі немає таких масштабів!

Менора це 7 кам’яних веж, що символізують підсвічник. Максимальна висота – 77 метрів.

Четверте місце нашого рейтингу усього за квартал від “Менори”. Це вежі торгово-розважального центру “Мост-сіті”.

Висота 97,5 метрів. Всередині окрім апартаментів є офіси, тобто це найвищий бізнес-центр Дніпра.

Це досить новий об’єкт, вежі звели у 2007-му. А зараз уявіть: 40 років тому в Дніпрі вже були вищі будівлі. Ось ці багатоповерхівки на житломасиві Перемога-3. Висота – 101 метр. Через форму їх ще називають “свічки”.

Висота свічок – 26 та 28 поверхів відповідно. Це ніби взяти 3 стандартні 9-поверхівки та поставити їх одна на одну.

28-ми-поверхівка за радянських часів — справжній прорив, каже Ігор Богданов, колишній головний архітектор Дніпра. Саме тут вперше запровадили нову технологію будівництва.

З вищих поверхів цих гігантів відкривається вид на все місто. Люди іноді купують квартири лише заради такого пейзажу.

А от архітектор звертає увагу на дизайнерську родзинку будівлі — напівкруглі вікна. Щоправда, більшість з них жителі зіпсували утеплювачами.

На другому місті ТОП_5 висоток Дніпра — елітно житло. Аби повністю помістити у кадр ці висотки, нам довелося їхати на Фестивальний причал. Ось вони — вежі-близнюки висотою 106 метрів. Автор проєкту — відомий дніпровський архітектор Олександр Дольник.

Архітектори навіть рух зірок врахували під час проєктування.

А зараз перше місце. Найвища споруда у Дніпрі — легендарна недобудова “Парус”. Він здіймається над Дніпром аж на 114 метрів. Його будували майже 15 років, виконали 80% робіт, але так і не змогли завершити через брак фінансування.

Будівля мала символізувати радянську міць грандіозність та розмір держави. Уявіть, 28 поверхів, всередині готель на 1000 місць. Також у планах був причал, паркінг та басейн.

Величній недобудові сотні разів вигадували найрізноманітніші призначення.

Пропонували й пафосно підірвати, зафільмувавши для відомого американського каналу. Проте ось він, наче викопний мамонт, непохитно стоїть й досі. І найближчим часом навряд чи щось зміниться, впевнені архітектори. Адже за землю, на якій він стоїть, тривають судові тяганини.