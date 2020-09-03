Маленькими кроками на зустріч один одному. Наприкінці вересня у Дніпрі пройде Форум родин загиблих Героїв України. Люди, які втратили найдорожчих, мають бути почутими, кажуть організатори. Тож прагнуть об’єднати сім’ї та допомогти їм пережити складні часи.

Форум родин загиблих героїв — перший масштабний проєкт громадської організації “ТАПС”. Люди, які втратили найдорожчих, мають бути почутими, кажуть організатори. Щоб суспільство зрозуміло і сприяло адаптації, про наболіле потрібно говорити. З цим саме й мають допомогти психологи, які працюватимуть на форумі із родинами.

Майстер-класи, арттерапія, лекції від фахівців у різних галузях, консультації психологів — програму форуму організатори продумали до дрібниць.

Перезнайомити та об’єднати родини загиблих, аби жоден з них не залишався на одинці зі своїм горем, допомогти повернути до повноцінного життя — ось те, до чого вони прагнуть

Зараз організатори у пошуках волонтерів, які можуть допомогти з організацією форуму.

“На офіційній сторінці “ТАПС”у Фейсбуці є вакансія волонтера. Тому якщо у вас є бажання, запрошуємо, можете заповнити анкету або зателефонувати. ”

Форум організовують просто неба, з урахуванням усіх карантинних обмежень. Тож всіх охочих чекають 26 та 27 вересня на базі табору імені Валентини Терешкової, що у Придніпровську.