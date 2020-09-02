Година паркування у Дніпрі коштуватиме 10 гривень

Єдиний паркувальний тариф, створення адміністрацій районів та звернення до Президента. У Дніпрі пройшла сесія міськради. На перше після літніх канікул засідання зібралося 44 депутати. Через подовження карантину усе проходило, як завжди, на подвір’ї міської ради. Усі подробиці далі у сюжеті.

Замість 15 гривень — 10. Саме стільки коштуватиме година паркування у Дніпрі. Таке рішення ухвалили сьогодні на сесії міські депутати. Крім того, штраф виписуватимуть за повторне порушення правил паркування. На перший раз інспектори обмежаться попередженням.

“Це не стосується людей, які кидають свій транспорт на трамвайних коліях або заважають руху міського електротранспорту. Там буде інспекція з паркування працювати за правилами й усувати, і притягати до відповідальності.”

Депутати на сесії вирішили: замість ліквідованих райрад створити адміністрації районів. Вони будуть в структурі виконкому міськради. Це дозволить економити значну суму коштів, які раніше витрачались на утримання апарату. Адміністрації фінансуватимуться з міського бюджету та опікуватимуться питаннями ЖКГ, культури, спорту, соцзахисту та економічного розвитку.

“Адміністрації будуть діяти на правах виконавчого органу. Фактично це будуть департаменти міської ради, які знаходяться в районах. Називатися адміністраціями. І, звичайно будуть керівники у зазначених органах.”

Серед іншого на сесії розширили перелік нерухомості для приватизації, затвердили створення центру професійного розвитку, та оголосили конкурс з вибору керуючої компанії Індустріального парку. Крім того, депутати Дніпра звернулись до Президента, Верховної ради та Кабміну з пропозицією внести зміни до відповідних законів, щоб захистити спрощену систему оподаткування. Наступного разу міські обранці мають зібратися 23 вересня.