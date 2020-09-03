Працівниці соціального захисту тепер вдягнені в уніформу

Зручна та стильна. Працівниці центрів соціального захисту Дніпра тепер вдягнені в уніформу. Одяг створено з гіпоалергенного матеріалу у біло-сірих кольорах. Кожен комплект для співробітників – шили персонально. Тож який тепер зовнішній вигляд має соцзахист – бачили наші журналісти.

Біла сорочка, жилет, брюки або спідниця. Це новий набір уніформи для співробітників центрів соціального захисту. Одяг виконаний у стриманих кольорах. Тканина ж, кажуть працівниці, дуже приємна на дотик.

Кожна працівниця соцзахисту отримає як літній, так і зимовий комплект форми.

Загалом управління соціального захисту отримало 66 комплектів нової уніформи. Вони будуть розподілені між усіма районними центрами. Згідно з системою закупівель “Прозоро”, з міського бюджету на це витратили майже 370 тисяч гривень.