Працівниці соціального захисту тепер вдягнені в уніформу

03.09.2020 18:40

Зручна та стильна. Працівниці центрів соціального захисту Дніпра тепер вдягнені в уніформу. Одяг створено з гіпоалергенного матеріалу у біло-сірих кольорах. Кожен комплект для співробітників – шили персонально. Тож який тепер зовнішній вигляд має соцзахист – бачили наші журналісти.

Біла сорочка, жилет, брюки або спідниця. Це новий набір уніформи для співробітників центрів соціального захисту. Одяг виконаний у стриманих кольорах. Тканина ж, кажуть працівниці, дуже приємна на дотик.

Кожна працівниця соцзахисту отримає як літній, так і зимовий комплект форми.

Загалом управління соціального захисту отримало 66 комплектів нової уніформи. Вони будуть розподілені між усіма районними центрами. Згідно з системою закупівель “Прозоро”, з міського бюджету на це витратили майже 370 тисяч гривень.

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