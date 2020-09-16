Почалося зведення нового аеродрому

Найбільший інфраструктурний об’єкт Дніпропетровщини — стартував. Після року підготовки, трьох десятків нарад — зведення нового аеродрому таки почалося. Роботи з будівництва злітно-посадкової смуги та нового термінального комплексу розпочались одночасно. Останній мають звести коштом приватного інвестора. Тож коли дніпряни зможуть відчути усі переваги нового аеродрому — дивіться далі.

Із сьогодні починається перша частина будівельних робіт злітно-посадкової смуги.

Її зводять державним коштом. До кінця року на це передбачено 300 мільйонів гривень. Смуга буде довжиною у понад 3 кілометри. Це дозволить приймати найбільші літаки, у тому числі Боїнг-777. Нині таке можливо лише у Бориспільському аеропорту.

“Звичайно, буде сучасна навігаційна система. Щоб наші дніпропетровські тумани, а їх багато, не заважали сідати в будь-яку погоду. Наразі це є проблемою. З будівництвом нового аеропорту ця проблема зникне.”

Одночасно зі зведенням злітно-посадкові смуги, розпочались і роботи над новим терміналом. Це була умова приватного інвестора, за кошти якого він і зводиться. Відповідальність за новий міжнародний та VIP-термінали взяла на себе Українська промислова група, яка займалася Харківським аеропортом. Передбачені й офісні будівлі для працівників летовища та паркування на більш як тисячу місць.

Тож на будівельному майданчику робота кипить. Працює близько десяти одиниць техніки.

“Роботи по першому етапу передбачають перенесення метеорологічного обладнання, трансформаторних підстанцій та 15 кілометрів мереж зв’язку, енергоживлення.”

При цьому під час будівництва нового аеропорту, роботу діючого не зупинятимуть.

“Щоб дніпряни могли літати. А будується нова смуга повністю на новому місці. Після того, як збудується нова смуга, експлуатуватися буде вона.”

Основна частина будівельних робіт запланована на наступний рік. Зазвичай подібні інфраструктурні об’єкти зводять років зо 3. Та дніпропетровський обіцяють закінчити значно раніше.