Молодіжний театр відкриває сезон виставою “Езоп”

Історія про мудрого раба, що прагне до свободи. Прем’єрою відкриває свій вісімдесят другий творчий сезон Молодіжний театр. Вистава “Езоп” сама по собі не проста. До того ж презентує новий стиль акторів та постановників. У театрі його називають “елітарний андеграунд у круглому фоє”. Що це таке вже — вже спостерігала наша Ірина Каблоцька.

Виставу грають просто у фоє. Декорації зайві, тутешні колони й створюють будинок філософа Ксанфа. Присутнє навіть класичне відлуння.

Спочатку актори не стримують себе аніскільки. Наче емоційно розігрівають глядачів нехитрими танцями та байками Езопа.

“Ігрища сатирів”, так визначили жанр цієї історії режисер та актори вистави. Причому грають ці “сатири” у метрі від глядача.

П’єса бразильського драматурга Фігейр Едо про відомого грека-байкаря Езопа — одна з найпопулярніших у театрах світу. Це пронизлива історія про розумного раба, який прагне до свободи.

Стежити за персонажами, які то трагіки, а то й коміки, дуже цікаво. Публіка емоційно єднається з ними, розуміє й переживає за героїв.

Тут, у Молодіжному театрі, винайшли новий стиль — це “елітарний андеграунд”. Принаймні нова вистава “Езоп” підкреслює цей винахід.

Першій показ вистави передивилося небагато глядачів. На прем’єрі 18 вересня місць на всіх охочих також не вистачить. Та варто знати про створення нової вистави у новому просторі знайомого театру.

https://youtu.be/g664_ThPvAA