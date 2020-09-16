У Дніпрі стартувало голосування 5-го етапу Бюджету участі

Від дитячих та спортивних майданчиків до систем відеоспостереження. У Дніпрі стартувало голосування п’ятого етапу Бюджету участі. Цьогоріч за право на реалізацію змагаються 505 ініціатив. Переможні обіцяють втілити вже наступного року, на це у бюджеті Дніпра закладено 41 мільйон гривень. Кожен мешканець міста може віддати голос за 6 ідей в електронному вигляді — на платформі “Громадський проєкт”, або у терміналах ПриватБанку. Голосування триватиме до 6 жовтня.

“Загалом ми очікуємо десь до 125 проєктів-переможців. Дніпряни стали досить активні, щохвилини 5-10 дніпрян віддають голоси за проєкти Бюджету участі.”