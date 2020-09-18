В області на самоізоляції вже понад 150 шкільних класів

Вже два дні поспіль на Дніпропетровщині фіксують за сотню нових випадків COVID-19. Сьогодні зі 120 інфікованих – 90 у Дніпрі. Саме обласний центр найближчим часом може опинитись в жовтій зоні епідбезпеки. Загрозлива ситуація і в Павлограді. По Україні в цілому теж не краща. Сьогодні в антилідерах: Харківська, Одеська та Тернопільська області. А також Київ. Дивимось.

На сьогодні в нашій області на самоізоляції вже понад 150 шкільних класів. Така ситуація, кажуть медики, була цілком прогнозованою.

В Міністерстві охорони здоров’я затвердили нові правила проходження ПЛР-тестування. Тепер українцям, у яких немає симптомів COVID-19, для виходу із самоізоляції ПЛР-тест складати не треба. Це стосується не тільки дорослих, а й дітей, які повертаються до школи. А також пацієнтів, які йдуть на планову госпіталізацію.

Винятком є лише ситуація, коли у пацієнта ознаки гострого респіраторного захворювання. Також затвердили й новий протокол лікування хворих на коронавірус.

На Дніпропетровщині ситуація з COVID-19 не критична, але погіршується щодня. Аби не сталось колапсу, медики закликають обов’язково дотримуватись всіх правил безпеки — носити маски, користуватись дезінфекторами та тримати дистанцію.

На сьогодні в області передбачено 3,5 тисячі ліжок для хворих на коронавірус. В тому числі 167 для терапії з апаратами ШВЛ. Але в департаменті кажуть, якщо ситуація буде стрімко погіршуватись, цей резерв може вичерпатись вже за місяць.