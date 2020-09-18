Ситуація у зоні ООС

Минулої доби в зоні проведення ООС збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку ж доби на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано два неприцільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

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