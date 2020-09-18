Будівництво аеропорту в Дніпрі під загрозою

18.09.2020 18:21

Стало відомо — в проєкті бюджету, який представив Кабмін, відсутні декілька надважливих для нашої області пунктів. На зведення нової злітно-посадкової смуги мали бути закладені 2 мільярди гривень. Але такої статті видатків у кошторисі країни на наступний рік — немає. Дмитро Кисилевський, народний депутат від Дніпра, вважає це неприпустимо

Подібна ситуація із фінансуванням космічної галузі. На наступний рік видатки зменшено, при тому, що грошей, які надходили у минулі роки, аж ніяк не вистачало, щоб закрити нагальні питання. Депутат має намір добиватися фінансування, адже вважає успішну роботу КБ “Південне” та Південмашу принциповою для Дніпра. Посилаючись на розподіл бюджету, Дмитро Кисилевський повідомив, що на 2021 рік передбачено понад 1,2 мільярда субвенції на будівництво метро у Дніпрі.

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