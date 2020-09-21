Боротьба зі стихійними сміттєзвалищами

Комунальники вивозять непотріб, що заполонив околиці міста. Сьогодні прибирали вулицю Томську, біля Рибальського кар’єру. Її невідомі буквально завалили відходами від будматеріалів. В яку копійку обходяться такі прибирання міськраді та коли у Дніпрі зникнуть усі нелегальні звалища? Дивіться.

Декілька одиниць спецтехніки та прибиральники з самого ранку вичищають від непотребу вулицю Томську. Її невідомі буквально завалили використаними будматеріалами. Вздовж узбіччя розкидана цегла, бетон, биті плити та металеві конструкції.

Довжина цієї вулиці понад два кілометри. Вихідними тут вже прибирали, вивезли близько сотню кубів сміття. Сьогодні роботи ще продовжуються. Кажуть — процес затримується, бо виникають складнощі із транспортуванням на міський полігон.

Повністю очистити проїжджу частину планують до середи. В мерії кажуть, непорядні забудовники — справжня проблема для Дніпра.

А відшукати, хто саме забруднює території майже нереально, кажуть в міськраді. Навіть якщо винуватці й знайдуться, штраф для них передбачений невеликий. Усього від 800 до 1700 гривень.

Тому за послуги вивозу сміття беруть гроші з бюджету. Загалом, на міську програму з ліквідації стихійних сміттєзвалищ виділили понад 9 мільйонів гривень. Вже встигли прибрати 167 нелегальних полігонів з майже трьох сотень.