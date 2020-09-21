Міжнародний день чистих берегів відзначали цими вихідними. Мешканці Дніпра та багатьох інших населених пунктів, де є водойми, приєдналися до цієї волонтерської акції. Як відбувалося прибирання у селі Олександрівка, що розташоване на берегах Самари – розкажемо далі.

Вже багато років люди, небайдужі до стану екології, виходять до водойм у треті вихідні вересня, аби звільнити пляжі та береги від сміття. У селі Олександрівка цьогоріч волонтери, що зібралися біля Самари, побачили ось таку амфібію. Єдина на всю область диво-машина досить ефективно зрізає очерет, яким заріс місцевий пляж.

Машина коштувала бюджету області 3,5 мільйони, й вже пів року, як завантажена роботою. На жаль, вона нічого не може вдіяти з непотребом, що залишають у мальовничих містах любителі пікніків. Пластик, пакети та пляшки приїхали власноруч позбирати студентки з Дніпра. Кажуть, це дико, коли люди так смітять.

Неодноразово доводилося розчищати улюблене місце від сміття й Олексію. Чоловік приїжджає рибалити в Олександрівку кожні вихідні. Та найбільше його обурюють викиди, через які навіть гине риба.

Дніпро та його акваторію забруднюють 36 великих підприємств. Це лише офіційна статистика. Про дійсний стан справ збираються дізнатися невдовзі. Нещодавно Агентство водних ресурсів запустило в країні дві сучасні лабораторії, які досліджуватимуть стан вод. Й ще дві мають запрацювати до кінця року.

Ще торік Україна перейшла на міжнародні стандарти оцінки якості води.

Адже світ змінюється, змінюються й забруднювачі.