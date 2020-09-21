В обласній дитячій лікарні рятують хлопчика, якого покусав собака

Критичні пошкодження стегнової артерії, статевих та внутрішніх органів. Вже третю добу в обласній дитячій лікарні медики рятують 2-річного Єгора із Донеччини. Просто у день народження малюка ледь не загриз домашній пес. Військовим гвинтокрилом дитину зі страшними травмами евакуювали до Дніпра. Стан хлопчика вкрай тяжкий, він вже переніс кілька операцій, попереду — ще з десяток. До порятунку дитини активно підключились місцеві волонтери. Наразі хлопчик забезпечений усім необхідним. Утім, від прогнозів медики поки що утримуються.

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