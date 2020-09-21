Без води під час пандемії! 

У Черкаському та Гвардійському знову перебої з водопостачанням. І це попри новозбудовану мережу труб. Місцева влада каже — усе через багатомільйонний борг Новомосковського водоканалу. Як доводиться виживати 10 тисячам людей та коли їм зрештою дадуть воду — дізнавався наш Єгор Ромахло.

Понад 10 тисяч мешканців Гвардійського та Черкаського знову без води. І це під час пандемії коронавірусу, коли гігієна — понад усе!

Рятуються люди самотужки за допомогою ось таких свердловин просто у дворах. Рити їх змушені були власним коштом.

Та й свердловини — ледь рятують. Адже цю воду можна використовувати лише у технічних цілях. За питною водою доводиться ходити до джерела. І навіть тут потрібно вистояти цілу чергу.

Тагір кожного дня приходить сюди, аби набрати чергові 100 літрів води. Їх вистачає рівно на добу. Адже родина у чоловіка — велика.

У школах та дитячих садках ситуація трохи краща. Адже навчальні заклади вже пристосувались до постійних відключень води і пробурили власні свердловини.

У цій школі навчається майже пів тисячі дітей. Їжу для них готують з очищеної води, яку доводиться привозити. Витрачають 600 літрів на тиждень.

У селищній раді Черкаської ОТГ розповідають — проблеми з водою розпочалися тиждень тому. У цій ситуації, кажуть, майже безпорадні. Єдине, що вдалося організувати — підвезення технічної води військовими.

“На превеликий жаль, ми не впливаємо на подачу води, тому що джерело знаходиться у 534 км звідси. У нас є домовленість з військовими, вони підвозять технічну воду, щоб змити туалет, помити руки.”

А от у Новомосковській районній раді твердять, причина зневоднення — багатомільйонний борг місцевого водоканалу.

Утім, звідки взялись ці захмарні борги, чиновник, лише розводить руками. Адже люди за послугу, яка фактично відсутня, платять справно. А от з Дніпродонбасканалом, кажуть, про відстрочку боргу вже домовились і постачання мали б відновити. Якби не аварійний водогін! Старі та іржаві труби не витримали збільшення тиску та луснули.

Обіцяну чиновниками ще понад рік тому нову трубу за 50 мільйонів вже проклали. Чому ж вода до містечок досі надходить через старий дірявий водогін? Відповідь банальна — будівельники чекають на дозвільні документи.

Новий водогін мають передати на баланс громади вже на найближчій сесії облради 9 жовтня. Після цього про зневоднення жителі Черкаського та Гвардійського мають забути назавжди. Принаймні, так обіцяють чиновники.