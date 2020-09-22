Толкіністи відзначають 83-ю річницю виходу книги “Гобіт, туди й звідти”

Гобіти поряд! Толкіністи цього тижня відзначають 83-ю річницю виходу світового бестселера “Гобіт, туди й звідти”. Вже доведено, ті хто читав його в дитинстві, не припиняють мріяти про дива й в дорослому віці. А іноді й самі створюють чарівні речі. Наприклад будують помешкання гобітів. Так зробили й герої наступного сюжету нашої Ірини Каблоцької.

Гобіти — це назавжди. Хіба англійський професор, філолог Джон Рональд Руел Толкін уявляв, наскільки популярною стане його книга, яку він написав просто для своїх дітей. А у 2020-му дніпрянин Олексій побудував цю нору гобіта – також для своїх дітей.

“Жінка вважає, що для себе, а я вважаю, що для них. Там все є, щоб проводити час окремо.”

Але ж це доволі складно – звести казковий будиночок. Для цього потрібні чарівні фахівці. Добре, що в Олексія є такі друзі. Вони знають правила будування справжніх гобітонів.

Так і зробили. А ще посадили зверху рослини, які невдовзі ще більш приховають таємне помешкання.

Андрій займається садівництвом, створює чарівні, затишні місця. Каже, навчається бачити красу у простому.

Сьогодні, вважає господар оселі, треба знайти час для улюбленої книжки й хоча б трохи почитати.

Будівництво гобітонів стало зараз цікавим заняттям для людей, які залишилися романтиками. Майстрів, що можуть тримати у руках інструменти й цеглу.