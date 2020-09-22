Хворим на діабет дітям відмовили в інвалідності підгрупи А

Їх називають “солодкими дітьми”. Та життя в них, зовсім не цукор. Це — юні пацієнти, хворі на діабет. Вони разом з батьками щодня борються за своє життя та здоров’я. І ціна йому подекуди захмарна для родини — доходить аж до 12 тисяч гривень щомісяця. Але тепер змушені воювати ще й за власні права. Бо дітям раптом відмовили в інвалідності підгрупи А, яка передбачає додаткові соціальні виплати. Така практика діє в інших областях України. Але на Дніпропетровщині чомусь вирішили інакше. Юлія Кочет розбиралась.

Мамина помічниця та розумниця. Життєрадісна Маргоша нічим не відрізняється від своїх однолітків. Хіба що з 2-х років живе із невиліковною хворобою — цукровим діабетом. У свої 9-ть дівчинка відпрацьованими до автоматизму рухами може сама виміряти собі цукор. Від проколювання пальчика навіть не морщиться. Бо вже давно звикла.

А ось що робити далі — то вже підказує мама Тетяна. Адже самостійно себе обслуговувати дитина з діабетом просто не в змозі. Жінка зізнається, з двох доньчиних років, коли поставили цей діагноз, вона жодного дня нормально не спала. Контроль за дитиною потрібен не лише вдень, але й вночі.

Діти з цукровим діабетом 1 типу мають інвалідність. Та ось вже як півтора року батьки борються, аби їм встановили ще й підгрупу А. Це додаткові кошти. Адже щомісяця ціна життя дитини з діабетом у середньому – 7 тисяч гривень.

Батьки наполягають: діабет — важке невиліковне захворювання, а діти не можуть обходитися без сторонньої допомоги. Саме тому і мають право на таку підгрупу. Утім, в обласної медичної комісії інша думка.

Тож хто правий — обласна лікарняна комісія, або батьки? Чи справді діти з діабетом першого типу не потребують додаткових соціальних виплат? Це встановлюватиме суд.

Фінальну крапку у цій історії, принаймні для декількох родин, має поставити суд. Саме туди батьки звернулись з вимогою переглянути рішення обласної ЛКК та зобов’язати присвоїти дітям підгрупу А.”

Та поки ця справа у підвішеному стані, аби хоч якось зменшити фінансове навантаження на батьків та допомогти самим дітям, Владислава подала проєкт до Бюджету участі. Закупівля інсулінових помп. Цей пристрій забезпечує регулярне, безболісне введення інсуліну. Зменшує ризик гімоглекімічної коми та є аналогом багаторазових щоденних уколів.

Оскільки помпи безкоштовно не видаються та по кишені лише одиницям, у Дніпрі їх мають до десяти дітей, хворих на діабет. Адже коштують вони від 40 до 110 тисяч гривень.