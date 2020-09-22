На Дніпропетровщині затримали банду

22.09.2020 18:58

В камуфляжі та балаклавах із гранатами та рушницями вночі вдирались до будинків, залякували власників, обчищали до нитки й тікали на автівках з фейковими номерами. На Дніпропетровщині спецпризначенці КОРДу затримали банду, яка протягом двох років тероризувала родини фермерів. Упіймати поки вдалось лише двох фігурантів. Утім, слідчі підозрюють, у ділків були спільники. Нині їх розшукують. Під час обшуків у бандитів вилучили зброю та вибухівку. За розбій їм світить до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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