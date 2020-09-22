Забороняється проведення дискотек та робота нічних клубів

Нові карантинні обмеження на Дніпропетровщині!Забороняється проведення дискотек, робота нічних клубів та деяких закладів громадського харчування. До того ж відтепер діятимуть і нові карантинні правила для шкіл, дитсадків та закладів мистецької освіти. Подробиці — далі.

Від сьогодні, якщо в освітніх закладах на самоізоляції через контакт з хворим на коронавірус знаходиться половина дітей, то школу, дитсадок або мистецькі кружки — закриватимуть! Так само заборонено влаштовувати дискотеки, а також роботу нічних клубів та кафе, ресторанів, їдалень, де передбачені розваги. Таке рішення прийняла обласна спецкомісія через поширення COVID-19.

За останню добу на Дніпропетровщині зафіксована сотня нових випадків COVID-19. В опорних лікарнях для боротьби з коронавірусом роблять все, аби врятувати життя таких пацієнтів. Але деякі звертаються по допомогу занадто пізно.

За минулу добу в Дніпропетровській області проведено 3254 ПЛР та ІФА-досліджень. Якщо у пацієнта всі ознаки коронавірусної хвороби, то для взяття лабораторного зразка обов’язково виїжджає мобільна бригада.

По Україні в цілому за добу 2884 нові випадки. Вже майже тиждень антилідером є Харківщина — майже 400 інфікованих. Причому 300 з них в самому Харкові. Потім йде Тернопільщина, Львівщина та Київ. Через гучний масовий захід у Запоріжжі, очікують сплеск і там.

Тим часом у світі кількість інфікованих на COVID-19 перевищило 31 мільйон. Тільки за останній тиждень Всесвітня організація здоров’я виявила 2 мільйони нових випадків — і це рекорд з початку пандемії. Але є і хороші новини — на фоні сплеску захворюваності на коронавірус, кількість нових летальних випадків знижується.