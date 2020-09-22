Триває розгляд справи про знущання над дітьми

60 діб без права внесення застави. Суд подовжив тримання Ганни Житник під вартою. На черговому засіданні виступили свідки. Нагадаємо, завучку школи підозрюють у катуванні дітей. Торік у її квартирі знайшли прикутого до ліжка хлопчика. Він і ще двоє малюків знаходилися під опікою жінки. Тепер справу розглядає суд. За процесом пильно стежать представники благодійного фонду Марії Пінчук “За дітей”. Їхня мета — домогтися справедливого вироку. Ганні Житник загрожує до 10 років позбавлення волі.

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