23 вересня – міжнародний день жестових мов

Ні — бар’єрам в спілкуванні! Зараз у світі налічують майже пів мільярда людей із вадами слуху. А за 30 років їх стане вдвічі більше, кажуть у ВООЗ. Як живуть та спілкуються люди з порушенням слуху — з’ясовував наш Владислав Авдієнко. А ще долучив до Міжнародного дня жестових мов найвідоміших людей Дніпра. Увага на екран!

Андрій згадує: втратив слух в глибокому дитинстві, коли сильно застудився. Та це не завадило йому знайти себе в житті, ба більше — прославити Україну на весь світ. 2009-го у Тайвані він у складі національної збірної переміг на дефлімпійських змаганнях із футболу. Тоді, каже, перше місце довелося буквально вигризати в росіян.

Навіть без слуху, запевняє, можна жити повноцінним життям. Бо ж сам має роботу та люблячу родину.

Втім труднощів у людей із вадами слуху вистачає, розповідають в обласному товаристві глухих. Магазини, громадський транспорт та вулиці в Україні все ще недостатньо пристосовані.

Отож люди із вадами слуху дуже сподіваються на допомогу перехожих. А ще чекають на таку ж толерантність у держустановах та медіа. Зрушення, кажуть, вже є. Нагадаємо, 11 телеканал із вересня транслює новини з сурдоперекладом.

Мелітіна Глушко — наша сурдоперекладачка твердить: жестова мова не така то й складна, бо базується на асоціаціях.

Простішим спілкування роблять сучасні технології — месенджери та відеочати.

Не відмовляються й від мистецтва. У Товаристві глухих якраз готують мініконцерт для своїх.

Звісно ж із дотриманням правил карантину. А 46-річний Андрій Савицький впевнено йде до своєї мети. Чоловік мріє закінчити університет та навчати гри у футбол дітей із вадами слуху. Каже, професіоналізмом варто ділитися.

Ми, команда 11 каналу, закликаємо руйнувати бар’єри в спілкуванні.

Мова жестів — це просто! 11 телеканал запускає флешмоб на підтримку людей із вадами слуху. До нього вже приєдналися відомі мешканці Дніпра. Завдання: сказати одне речення мовою жестів. Дивіться, що із цього вийшло!

Як бачимо, усе доволі просто! Підтримайте наш флешмоб — повторіть жест та викладайте його у соцмережі із хештегом #доброгоранкудніпро.