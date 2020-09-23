Чергова партія трамваїв з Німеччини приїхала до Дніпра

Вагони адаптують до місцевих колій та пустять на маршрути міста. Вони не нові, але у задовільному стані, кажуть чиновники. А ще обіцяють, що їздитимуть ці вагони ще як мінімум з десяток років.

Цього разу приїхали 7 трамваїв. Ще місяць тому вони їздили коліями Лейпцига. Але там триває повне оновлення рухомого складу. І ці трамваї розпродають. Частина була закуплена Дніпром.

В Німеччині вагони пройшли повну модернізацію. Попри те, що вони вже прослужили як мінімум 10 років, знаходяться в задовільному стані.

Кожен трамвай ретельно обстежують. Адаптують до наших колій. Крім того, всі вони будуть перефарбовані у брендовий колір.

Трамваї з Німеччини вважаються енергоощадними, бо мають транзисторну систему управління.

Минулого місяця надійшла перша партія закуплених у Лейпцигу вагонів. Всі вони вже курсують 12 маршрутом. Ті, що приїхали зараз, також вийдуть на колії міста найближчим часом. Це будуть маршрути 7,9 та 17. В жовтні очікують на останні 5 трамваїв. Всього цьогоріч за транспортною програмою міста було закуплено два десятки вагонів.