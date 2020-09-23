Міські депутати зібрались на останню за їхню каденції сесію

23.09.2020 19:57

Сквер на честь загиблого активіста Олександра Усачова, встановлення у Дніпрі муніципальних пунктів роздільного збору побутових відходів та забезпечення Таромського питною водою. Замість Бориса Філатова головував секретар міськради Олександр Санжара. Адже очільник Дніпра — у відпустці для проведення передвиборчої агітації. Депутати ухвалили на сесії питання бюджету та соціально-економічного розвитку міста. Прийняли до комунальної власності один із гуртожитків. Тепер люди зможуть там приватизувати свої кімнати. На прохання ЦВК міські обранці включили до Шевченківського району Авіаторське.

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