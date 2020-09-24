Українським водіям пропонують давати згоду на посмертне донорство

Відповідна графа вже за півроку з’явиться у посвідченнях. Новий зразок документів затвердив Кабмін. Для чого запроваджують нововведення, наскільки будуть захищені персональні дані потенційних донорів та як до такої пропозиції ставляться самі водії?

Вже за місяць Валентин отримає своє водійське посвідчення.

Щоправда, лише на два роки. Якщо не матиме більше двох порушень за цей час – далі без іспитів отримає постійні водійські права. І вже тоді у Сервісному центрі йому запропонують дати згоду – на посмертене донорство.

Новий пункт у посвідченнях українців з’явиться вже за півроку. Адже з 2021-го Кабмін запроваджує новий європейських стандарт водійських прав. Про це вже говорять на лекціях у автошколах. Колишній інспектор ДАЇ, а нині викладач – Андрій Коряк називає пункти про донорство та групу крові вкрай необхідними. Особливо зараз, коли кількість ДТП з потерпілими значно збільшилась.

Олександр за кермом вже понад двадцять років. Каже, якщо надумає змінювати права – обов’язково надасть згоду на посмертне донорство. Утім, побоюється – чи не заволодіють його особистими даними шахраї?



Юристи застерігають, завдяки розвитку інформаційних технологій, зламати можуть навіть найзахищенішу базу.

Посвідення нового формату новоспеченим водіям почнуть видавати вже навесні. Тим, хто вже має права – змінювати їх необов’язково. Але, якщо є бажання отримати оновлені документи – можна звернутися до Сервісного центру.

Потрібний паспорт, ІНН, медична довідка і посвідчення водія, яке обмінюється. До речі, це можна зробити за допомогою Електронного кабінету водія, тобто не виходячи з дому.))

Крім національного посвідчення водія зміниться й свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Обидва документи будуть перекладені трьома мовами та дійсними практично по всій Європі і в багатьох країнах світу.