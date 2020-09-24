У Дніпрі з’явилась нова туристична мапа

Театри, фонтани, історичні будівлі. Все це є на новій туристичній мапі Дніпра. На папері поки що зображено тільки центральну частину міста. Маршрут стартує від залізничного вокзалу і до монумента Слави – паралельно руху першого трамваю. Які ще цікавинки пропонує друкований гід та що про це думають професійні екскурсоводи.

“Уявіть, ви вперше приїжджаєте до Дніпра, виходите із вокзалу і… абсолютно не розумієте з чого почати знайомство з містом! Відтепер, вам,як і сотням інших туристів, не потрібно ламати голову . Варто лише зазирнути в ось таку компактну мапу.”

Невеличкий клаптик паперу розкладається у лист формату А4. З одного боку – сама мапа з точками цікавих місць. На звороті – короткий опис локацій. Сьогодні нас з цим маршрутом познайомить професійний екскурсовод Леся.

Без зайвих очікувань – рушаемо на екскурсію. Мапа веде туриста маршрутом першого трамваю. Тож і ми – стрибаємо у вагон. Наш гід має історію чи не про кожен будинок, що зусстрічаємо на шляху.

Перша наша зупинка – театр опери та балету. А чи знали ви, що колись тут була в’язниця? І взагалі , з локацією пов’язана ціла легенда про перебування Олександра Пушкіна у тодішньому Катеринославі.

Вже пішки звідси можна дійти до пам’ятника видатного Олександра Поля та найстарішого готеля Дніпра. Цій будівлі – вже більше ста років! І хто тільки за цей час тут не зупинявся.

Ще одна видатна історична споруда – будівля банку на розі вулиці Воскресенської та проспекта Яворинцького. Ще у 19 сторіччі його заснували гості з Петербургу.

А клубною вулиція Воскресеньська називалася не просто так. Адже тут розміщувались кілька так званих будинків відпочинку. У тому числі – клуб громадських зборів. Зараз це будівля філармонії.

Тільки у центір міста – можна водити екскурсії годинами – каже Леся. Та згідно мапи – видатні локації є й верхній частині проспекту Яворницького. Як наприклад – будинок з гномами на вулиі Олеся Гончара.

Є повір’я – якщо загадати бажання пов’язане з грошами під цими гномами – воно обов’язково здійсниться.

Згідно мапи маршрут закінчується біля монумента Слави. Екскурсія вийшла надцікавою. Однак, ми слухали професійного гіда. Туристам же у мапі пропонують коротенький опис – усього у кілька речень. Але навіть це дніпрянам до вподоби.

Авторами нової мапи стала приватна дизайнерська компанія, яка розробила її для дніпровського туристичного центру. У двох варіантах – українською та англійською. Для проєктування друкованого гіду навіть залучали звичайних містян.

А ще, додають у міськраді, жодна копійка з міського бюджету на мапу не пішла.

Проєкт обіцяють допрацьовувати та розширювати. У планах – випустити окремі мапи, які розповідатимуть про відомі ресторани, кафе та архітектурні пам’ятки.