298 хворих на коронавірус

Таку рекордну кількість нових випадків за останню добу виявили на Дніпропетровщині! Більшість з них – мешканці Дніпра.

Стала відома і нова інформація щодо розповсюдження інфекції у навчальних закладах. Шпиталізовані вже вісім учнів та 20 вчителів. Подробиці далі.

Дніпро став епіцентром захворюваності. У четвер встановлений антирекорд – це 240 нових випадків. Голова обласного департаменту охорони здоров’я повідомив, що такі цифри прогнозовані. Адже мешканці у своїй більшості зовсім не дотримуються заходів безпеки. Наразі завантаженість лікарень наближується до 100%.

Ситуація по інших великих містах області контрольована, й коливається на межі зеленої та жовтої зони. У Кам’янському + 9 випадків, а у Кривому Розі + 25. Рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій, де будуть розглянуті додаткові карантинні заходи, готують на п’ятницю. Можливо будуть скасовані планові шпиталізації до лікарень.

У лікарні ж Мечникова зараз 48 пацієнтів із ковід у важкому стані.

У ковід-центрі Мечникова раніше не виконували трахеотомії. Але зараз лікарі вимушені їх робити, хоча це зовсім непроста операція.

Головний лікар Мечникова каже, нових пацієнтів із ковід приймати для закладу стає проблематично, адже реанімації заповнені.

Стала також відома ситуація щодо коронавірусу у навчальних закладах області. Інфекція виявлена у 79 учнів, 60 педагогів та трьох працівників. Шпиталізовані вісім дітей й 20 вчителів.

У Дніпрі коронавірус виявили в учнів та персоналу 75-х закладів. Але повністю закритою у місті залишається лише 137-а школа. В інших – на самоізоляцію пішли класами. В обласному управлінні освіти заявили, що співпрацюють з державним лабораторним центром й оперативно обмінюються даними.

В цілому по країні на 24 вересня зафіксовано 3 372 нових випадків коронавірусу. Кількість активних хворих в Україні наближається до двохсот тисяч.