29 вересня – Всесвітній День Серця

Саме сьогодні в лікарні Мечникова розповіли як запобігають інфаркту міокарда та продемонстрували роботу унікального апарату, що одночасно досліджує та лікує судини різних органів. Такі функції має ангеограф. Більш детально про обладнання, яке рятує життя – у нашому сюжеті.



На операційному столі – 51-річний чоловік. В травні він переніс інфаркт міокарда. Вже тоді йому провели стентування ураженої артерії. Сьогодні операцію повторють, але вже на іншій ділянці. Для цього використовують унікальний апарат ангеограф.

Допомагають у такий спосіб і онкохворим пацієнтам. За допомогою ангеографа їм проводять внутрішньоартеріальні хіміотерапії – в ротовій порожнині та носоглотці.

В черзі на операцію за допомогою ангеографа ще один пацієнт. Йому лише сорок два, а він вже має проблеми із серцем. Лікарі відзначають різке омолодження серцево-судинних хвороб. Частіше почали страждати молоді, активні люди. Таке хірургічне втручання для них – порятунок. А ще – воно відрізняється швидким відновленням.

З початку року у лікарні Мечникова за допомогою ангіографа обстежили вже півтори сотні пацієнтів з серцево-судинними хворобами та прооперували близько чотирьохсот .