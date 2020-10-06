Фінал археологічного детективу

Знайдені рештки, які ймовірно належать Олександру Полю, ідентифікували! Сто відсотків експерти не дають, утім заявляють – співпадіння з Полем підтвердили аж дві експертизи. Що далі робитимуть з останками видатного земляка – науковці розказали на місці його поховання.

Знайдені рештки, ймовірно, Олександра Поля нарешті ідентифікували! На це науковці витратили більше місяця. Над кістками провели дві експертизи, результати яких підтвердили співпадіння. Та стовідсотково, кажуть, стверджувати поки зарано. Адже немає ДНК-дослідження.

Останки знайшли під час розкопок Лазарівської церкви у Севастопольскому парку Дніпра. Навколо неї ще два століття тому ховали відомих людей міста.



Розпочалися археологічні роботи у травні. Тоді розшукати рештки Олександра Поля науковці навіть не сподівалися. Та вже за місяць розкопок, археологи натрапили на старовинні поховання. Їх було аж п’ятнадцять. За припущенням науковців, в одному із склепів і лежав Поль.

Знайдені кістки досліджували у Києві. Над цим працювала ціла команда науковців.

Вже невдовзі на місці старої церкви з’явиться пантеон. Саме там і перепоховають Олександра Миколаєвича Поля.