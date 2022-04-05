Реєстрація авто, відновлення документів, іспит на права: які послуги нині доступні у сервісних центрах МВС

В області відновили роботу 8 із 9 сервісних центрів МВС. Нині там можна зареєструвати авто, отримати дублікати водійських документів, скласти іспит на право керування транспортним засобом. Про це сповістили на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«На початку війни усі сервісні центри МВС були закриті. Зараз – поступово відновлюють свою роботу. В нашій області уже працюють офіси у Дніпрі, Кам’янському, Новомосковську, Павлограді, Кривому Розі. Готуємо до відкриття ще один – у Нікополі», – розповів заступник начальника Регіонального сервісного центру Головного СЦ МВС в Дніпропетровській області Юрій Підопригора.

Мешканці області та переселенці можуть скористатися будь-яким сервісним центром МВС, незалежно від місця проживання.

На сьогодні там можна зареєструвати ввезене з-за кордону або придбане в автосалоні авто. Перереєструвати його при купівлі-продажу, втраті або заміні номерних знаків. Зняти з обліку транспортний засіб після повернення з зарубіжних поїздок.

«До нас часто звертаються за відновленням документів. Дублікат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу видаємо всім. Копію втраченого посвідчення водія – лише тим, хто не підлягає мобілізації та може виїхати за кордон», – сказав Юрій Підопригора.

Він додав: поки відновили не всі послуги. Наприклад, досі неможливо отримати довідку про несудимість. Скласти іспити на категорії С і D можуть лише ті, хто мобілізується до Збройних сил України, тероборони, іде на службу до правоохоронних органів. Для випускників автошколи, які завершили навчання напередодні війни, нині доступний лише теоретичний іспит на категорію В.

«На період воєнного стану термін дії водійських документів продовжується автоматично. Не потрібна медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія. Керувати транспортними засобами категорії С та С1 дозволили і тим, хто має лише категорію В», – розповів Юрій Підопригора.

Сервісні центри МВС працюють щодня, окрім неділі, з 9:00. У понеділок та суботу – до 16:00, в інші дні – до 17:00. Аби отримати послугу, записуватися не потрібно. Достатньо взяти талон у терміналі, що встановлений у приміщенні центру.