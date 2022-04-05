Приймають пацієнтів навіть під час повітряної тривоги: медичні заклади первинної ланки працюють у звичайному режимі

У Дніпрі медичні заклади первинної ланки працюють як і до війни. Пацієнтам продовжують надавати допомогу навіть під час повітряної тривоги. Для цього в медичних установах обладнали укриття, куди пацієнти разом з лікарями можуть перейти у разі потреби. Там у медиків є можливість продовжити прийом та надати пацієнтам необхідне лікування.

«Водночас ми продовжуємо надавати допомогу пацієнтам, які потребують госпіталізації. Також люди, яким необхідні направлення до лікарів-спеціалістів, можуть без проблем їх отримати. У нас з’явилися пацієнти, які приїхали з міст, де ведуться активні бойові дії. Ми так само надаємо їм медичну допомогу: неважливо є у них декларації чи ні», – зазначив Павло Савченко, завідувач одного з центрів первинної допомоги.