У Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському, Павлограді, Синельниковому відновили роботу підрозділи міграційної служби

08.04.2022 13:41

Обласне управління Державної міграційної служби України відновлює роботу підрозділів, де можна отримати весь перелік адмінпослуг. Вже працюють всі відділення у Дніпрі, Центрально-міське – у Кривому Розі, Заводське – у Кам’янському. Відкрили і підрозділи у Павлограді та Синельниковому. Про це стало відомо на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Міграційна служба працює в штатному режимі. Поновлюємо роботу територіальних підрозділів, які надають всі адміністративні послуги. Це, зокрема, видача ID-карток, закордонних паспортів, вклеювання фото у паспорт у 25 та 45 років. Нині таких відділень вже 14», – розповів начальник Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області Богдан Чегіль.

Він додав, що нині працюють над відновленням роботи підрозділів у Новомосковську, Нікополі та Довганцівсько-Металургійного – у Кривому Розі.

«До будь-якого з підрозділів можуть звернутися переселенці. Маємо вже майже 700 таких заяв. Майже 250 з них – від людей, які замовили документи у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях, однак не встигли отримати їх. Працюємо, аби ці документи передали до нашої області», – зазначив Богдан Чегіль.

З 24 лютого в Дніпропетровській області оформили майже 1500 ID-карток та 3500 закордонних паспортів.

«Гаряча лінія» Головного управління: +380567203017

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