Мешканців Дніпропетровщини закликали не нехтувати сигналом тривоги та йти в укриття

Почули сирену – перейдіть до укриття. Це – ваша безпека, наголосили під час брифінгу в Дніпропетровській ОВА. Через нехтування правилами безпеки у Криворізькому районі загинув чоловік. Під час обстрілу він перебував на відкритій території.

«Напередодні агресор з ГРАДів обстріляв цивільну інфраструктуру Криворізького району. Чоловік, який знаходився на вулиці, отримав важку мінно-вибухову травму ноги, – розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань. – Нагадую: почули сигнал тривоги – відразу в укриття. Під час сирени не виходьте на вулицю подивитися звідки летить. Або зняти «прильоти» на телефон. Не нехтуйте цими правилами. Це ваша безпека».

Вогонь по Криворізькому району вівся зі сторони Херсонської області. Зафіксовано 7 місць, куди влучили снаряди. Пошкоджено 5 будинків, господарські споруди та 3 автомобілі. На одному з подвір’їв знайшли 19 воронок від ракет.