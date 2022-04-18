У Кам’янському розпочали виготовляти спеціальні фортифікаційні споруди для ведення вогню

Вони витримують обстріли з важкого озброєння та захищають від вибухових хвиль. У Кам’янському розпочали виготовляти спеціальні фортифікаційні споруди з амбразурами для ведення вогню. Ті, що виготовляють у Кам’янському, зроблені із залізобетону, мають подвійне металеве армування. Вага однієї – понад 20 тонн. Перші споруди вже встановлені на лініях оборони. Це в рази підвищить обороноздатність та послужить надійним щитом нашим захисникам

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