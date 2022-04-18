Дніпропетровщина. Зранку 18 квітня ворог завдав ракетних ударів по районах області

18.04.2022 11:18

18 квітня ворог знову завдав ударів по Дніпропетровській області.
Противник атакував Синельниківський, Павлоградський та Криворізький райони.

Вранці під ворожі обстріли потрапив Синельниківський район. О 6:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про влучення ракети в об’єкт цивільної інфраструктури. Там сталася пожежа, її вже загасили. На жаль, є 2 постраждалих.

Також сьогодні вранці ворог завдав 2 ударів по Павлоградському району, прильоти повністю знищили залізничну інфраструктуру. Постраждалих та загиблих немає.

Напередодні агресор із «Градів» обстріляв також громадянську інфраструктуру Криворізького району. Вогонь вівся з боку Херсонщини. Зафіксовано 7 місць, до яких потрапили снаряди. Пошкоджено 5 будинків, господарські споруди та 3 автомобілі. В одному із дворів знайшли 19 воронок від ракет. На жаль, є загиблий.

Про це повідомляє Дарина Цуркань, головнийо спеціаліст відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

 

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Мешканців Дніпропетровщини закликали не нехтувати сигналом тривоги та йти в укриття

18.04.2022 11:30

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.04.2022

18.04.2022 7:06

Відповіддю на спробу «рубльової окупації» Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської систем – звернення Президента України

17.04.2022 23:55

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.04.2022

17.04.2022 9:37

Ми боремося заради вільного майбутнього та розвитку нашої країни – звернення Президента України

17.04.2022 0:01

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.04.2022

16.04.2022 7:23
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com