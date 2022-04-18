Дніпропетровщина. Зранку 18 квітня ворог завдав ракетних ударів по районах області

18 квітня ворог знову завдав ударів по Дніпропетровській області.

Противник атакував Синельниківський, Павлоградський та Криворізький райони.

Вранці під ворожі обстріли потрапив Синельниківський район. О 6:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про влучення ракети в об’єкт цивільної інфраструктури. Там сталася пожежа, її вже загасили. На жаль, є 2 постраждалих.

Також сьогодні вранці ворог завдав 2 ударів по Павлоградському району, прильоти повністю знищили залізничну інфраструктуру. Постраждалих та загиблих немає.

Напередодні агресор із «Градів» обстріляв також громадянську інфраструктуру Криворізького району. Вогонь вівся з боку Херсонщини. Зафіксовано 7 місць, до яких потрапили снаряди. Пошкоджено 5 будинків, господарські споруди та 3 автомобілі. В одному із дворів знайшли 19 воронок від ракет. На жаль, є загиблий.

Про це повідомляє Дарина Цуркань, головнийо спеціаліст відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.